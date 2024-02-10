



Главы Узбекистана и Беларуси посетили горнолыжный курорт



ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 9 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и пребывающий с официальным визитом в стране Президент Беларуси Александр Лукашенко посетили горный курорт «Амирсой» в окрестностях Ташкента. Здесь главы двух государств покатались на горных лыжах и в неформальной обстановке подвели итоги прошедших накануне переговоров на высшем уровне, обсудили вопросы углубления взаимодействия в сферах спорта и туризма, рассмотрели возможности взаимного содействия в подготовке спортсменов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи