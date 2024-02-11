



МИД Узбекистана посетили посол Иордании и представитель ССАГЗ



ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 9 февраля ведомство внешней политики Узбекистана посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства Демия Зухейр Хаддад и советник Генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Насер Аль-Шайх. В ходе переговоров с первым заместителем главы МИД Бахромжоном Аълоевым были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрены график и повестка предстоящих совметсных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи