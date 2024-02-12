Глава Узбекистана приветствовал участников конференции ООН в Самарканде

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам открывшейся в Самарканде 14-й конференции сторон Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных .

В приветствии говорится:

"Уважаемые делегаты!

Дамы и господа!

Искренне приветствую всех участников и гостей 14-й конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных –важнейшего международного мероприятия в деле охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия.

Прежде всего выражаю глубокую признательность Секретариату Конвенции и Программе ООН по окружающей среде за поддержку инициативы о проведении этой авторитетной конференции в нашей стране.

Добро пожаловать в прекрасный Самарканд – одну из колыбелей мировой цивилизации, являющийся уникальной «жемчужиной» зодчества и архитектуры!

В последние годы этот древний и неповторимый город становится глобальным диалоговым центром по ряду актуальных проблем. Нынешний форум послужит закреплению за Самаркандом статуса одного из влиятельных центров экологической дипломатии.

Хочу особо отметить, что в декабре 2023 года здесь состоялась международная конференция по борьбе с опустыниванием, а в апреле этого года пройдет крупнейший форум по климатическим вызовам в Центральной Азии.

Уважаемые участники конференции!

Как известно, мигрирующие виды животных являются неотъемлемой частью экосистемы планеты. К сожалению, сегодня их существование сталкивается с серьезными угрозами, такими как изменение климата, деградация среды обитания, незаконные охота и торговля.

В результате сокращаются генетические ресурсы животных, исчезают редкие и ценные виды, целые природные сообщества и экосистемы.

Согласно исследованиям, только за последние 50 лет более 100 видов полностью исчезли с лица Земли, а в Центральной Азии – 26 видов птиц и 12 видов млекопитающих, среди которых туранский тигр, азиатский гепард и другие эндемичные виды.

В наших общих интересах – сохранить богатство биоразнообразия для будущих поколений, обеспечить устойчивое развитие и жизнь человека в гармонии с природой. Это требует консолидации усилий всего международного сообщества, скоординированных и неотложных действий.

Дорогие участники форума!

В Узбекистане уделяется большое внимание сохранению мигрирующих видов диких животных. За последние годы усовершенствована нормативно-правовая база сферы, приняты новые акты законодательства, обеспечено их эффективное исполнение. Укреплена институциональная система, включающая в себя органы государственного управления, социально ответственный бизнес и институты гражданского общества.

Возобновил работу Институт зоологии Академии наук, являющийся передовым по фундаментальным и прикладным исследованиям в данной сфере. За короткий срок в три раза увеличены охраняемые природные территории, обеспечивающие надежную защиту мигрирующих видов, их общая площадь превысила 14 процентов от всей площади страны. Уникальные природные ландшафты Узбекистана включены в Список Всемирного природного наследия и Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а также в список объектов Рамсарской конвенции.

Организованы новые питомники для разведения диких животных. Реализуются программы по восстановлению популяции редких видов птиц и млекопитающих в их исконных местах обитания. На высохшем дне Аральского моря на площади 2 миллиона гектаров созданы леса, что способствует восстановлению разнообразия растительного и животного мира.

В период председательства в Конвенции в 2024–2027 годах Узбекистан готов мобилизовать все свои силы и потенциал на защиту мигрирующих видов животных. Мы приветствуем принятие в Самарканде нового Стратегического плана на период 2024–2032 годов, который определит основные направления предстоящей работы в этой области.

Поддерживаем также разработку и принятие Программы мер по созданию экологических коридоров и свободной от барьеров миграции животных.

Считаем важным усилить требования к экологической оценке строительства инфраструктурных объектов – автомобильных и железных дорог, газопроводов и пограничных сооружений, чтобы снизить их негативное воздействие на миграцию диких животных.

В настоящее время Узбекистан тесно сотрудничает со странами региона по созданию трансграничных природных парков, мы выступаем за увеличение их количества.

Намерены начать реинтродукцию популяции азиатского гепарда, некогда обитавшего на просторах плато Устюрт и вымершего в результате антропогенного воздействия. Приглашаем ученых и экспертов к сотрудничеству в этом направлении.

Пользуясь возможностью, выражаю особую благодарность Международному союзу охраны природы за решение открыть в Ташкенте свое представительство. Мы готовы всячески содействовать деятельности организации по сохранению флоры и фауны в нашем регионе.

Уважаемые участники форума!

Воплощение в жизнь принимаемых на сегодняшней конференции решений послужит дальнейшему расширению и повышению эффективности международного сотрудничества в целях сохранения мигрирующих видов животных.

Желаю всем вам больших успехов, сил и энергии, новых достижений в выполнении вашей важной и ответственной миссии.".

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