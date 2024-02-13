Погода в Узбекистане на 14 февраля

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

16 февраля по Каракалпакстану, Хорезмской области, 17-19 февраля по большей части территории Узбекистана временами пройдут осадки (дождь с переходом в снег), 17-18 февраля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины местами сильные.

16-18 февраля в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с.

К 18-19 февраля температура воздуха по территории Узбекистана понизится ночью до 3-8 градусов мороза, днем до 0-3 градусов мороза. По северу 17-19 февраля понижение температуры ночью до 13-16 градусов мороза, днем до 5-8 градусов мороза.

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 19-21° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°тепла, днем 15-20° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°тепла, днем 20-25° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°тепла, днем 19-24° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°тепла, днем 19-24° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

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