Узбекистан посетила делегация Таджикистана

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Ташкент прибыла с визитом делегация Республики Таджикистан во главе с заместителем министра иностранных дел Содиком Имоми.

В рамках визита делегация посетила МИД Узбекистана, где провела встречу с главой ведомства Бахтиером Саидовым, а также приняла участие в очередном раунде межмидовских узбекско-таджикских политических консультаций.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленной кооперации, транспорта и логистики.

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