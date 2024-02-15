Погода в Узбекистане на 16 февраля

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 февраля, погода по прогнозам синоптиков:

16 февраля по Каракалпакстану, Хорезмской области, 17-19 февраля по большей части территории Узбекистана временами пройдут осадки (дождь с переходом в снег), 17-18 февраля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины местами сильные.

16-18 февраля в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с.

К 18-19 февраля температура воздуха по территории Узбекистана понизится ночью до 3-8 градусов мороза, днем до 0-3 градусов мороза. По северу 17-19 февраля понижение температуры ночью до 13-16 градусов мороза, днем до 5-8 градусов мороза.

в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, к вечеру возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и утром 9-11° тепла, днем с понижением до 2-4° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, по Устюрту до 15-18° мороза, днем 3-8° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и утром 7-12° тепла, днем с понижением до 2-5° тепла; по пустынной зоне ночью и днем 2-7° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, к вечеру возможен переход в снег), в отдельных районах возможны сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и утром 7-12° тепла, днем с понижением до 2-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, к вечеру возможен переход в снег), в отдельных районах возможны сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и утром 7-12° тепла, днем с понижением до 2-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°тепла, по Сурхандарьинской области днем 18-23° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня возможны осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8°тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, в отдельных районах возможны с усилением до 15-20 м/с. Температура ночью и утром 2-7°тепла, днем с понижением до 0-5° мороза.

УЗИНФОРМ