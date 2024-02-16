Обсуждены вопросы взаимодействия Узбекистана с США и Катаром по Афганистану

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. 15 февраля в МИД Узбекистана были проведены встречи Специального представителя Президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с Чрезвычайными и Полномочными Послами США Джонатоном Хеником и Катара Хасаном Хамза Асад Мухаммад Хошимом.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены вопросы углубления двустороннего сотрудничества по Афганистану, оказания содействия в решении афганского вопроса и помощи жителям этой страны.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки к предстоящей в феврале встрече спецпредставителей по Афганистану, которая пройдет под председательством Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в Дохе, столице Катара.

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