



Ташкент посетил представитель Азербайджана



ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну директором Узбекско-азербайджанской инвестиционной компании Назимом Гаджиевым. В ходе встречи стороны обсудили механизмы финансирования и реализации с привлечением средств Фонда более 20 проектов в сферах автомобилестроения, текстильной промышленности и шелководства, рассмотрели вопросы создания и развития деятельности «Мозгового центра» при Инвестиционной компании для генерации и анализа перспективных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи