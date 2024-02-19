Ташкент посетила делегация РФ

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией во главе с заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли Российской Федерации, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Денисом Мантуровым.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и РФ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, транспорта, металлургии, химии, фармацевтики и других.

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