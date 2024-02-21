Глава Узбекистана отбыл с визитом в Казань

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в город Казань Российской Федерации.

Целью поездки, предпринятой по приглашению российского лидера, является участие в торжественной церемонии открытия «Игр будущего», а также проведение переговоров на высшем уровне с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых будут рассмотрены ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества.

В «Играх будущего» примут участие 227 команд из 107 стран мира, в том числе спортсмены из Узбекистана.

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