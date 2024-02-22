



Погода в Узбекистане на 23 февраля



ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 22 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня небольшие осадки. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7°тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7°тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 8-13° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7°тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен снег, возможен туман. На дорогах гололедица. Лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи