



Глава Узбекистана вернулся в Ташкент



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ночью Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Российскую Федерацию и возвратился в Ташкент. В рамках пребывания в Казани глава Узбекистана принял участие в торжественной церемонии открытия «Игр будущего», в которых принимает участие и сборная команда Узбекистана, а также провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых были обсуждены практические аспекты реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей на высшем уровне в сферах торговли и экономики, промышленности, транспорта и коммуникаций, энергетики, химии, фармацевтики и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи