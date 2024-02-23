Погода в Узбекистане на 24 февраля

Погода в Узбекистане на 24 февраля23.02.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
23-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 1-3° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5°тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2°тепла, днем 0-5° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2°тепла, днем 0-5° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2°тепла, днем 2-7° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
УЗИНФОРМ