



Погода в Узбекистане на 24 февраля



ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 23-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 1-3° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5°тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2°тепла, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2°тепла, днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2°тепла, днем 2-7° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи