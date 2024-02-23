Делегация Узбекистана вернулась из Сингапура

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бобуром Усмановым завершила визит в Сингапур.

Целью поездки явилось участие в прошедших 19-20 февраля 3-м раунде межмидовских политических консультаций, а также встречах в Министерстве промышленности и торговли, Сингапурской бизнес федерации, c главами компаний «Indorama Corporation» и «Wilmar International».

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, туризма.

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