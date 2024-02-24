Новый посол Кубы прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы Карлос Вальдес де ла Консепсьон, прибывший в Ташкент для вступления в должность, посетил МИД Узбекистана, где вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Бахтиеру Саидову.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные аспекты развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, прежде всего, в сфере продвижения экспорта товаров и услуг.

Карлос Вальдес де ла Консепсьон сменил в должности Альфредо Ньевеса Портуондо, который являлся послом Кубы в Узбекистане с 2019 года. Он также является послом Кубы в Азербайджане.

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