Новый посол Австралии приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии Джон Гиринг, прибывший в Ташкент для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе визита он вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Бахтиеру Саидову, а также были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Джон Гиринг сменил в должности Грейма Михана, являлвшегося послом Австралии в Узбекистане с конца 2020 года. С ноября 2023 года он также является послом Австралии в России и его постоянная резиденция находится в Москве.

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