



Погода в Узбекистане на 27 февраля



ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 26-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, по пустынной зоне местами до 7-9° мороза, днем 0-5° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи