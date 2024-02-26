Глава государства поздравил турецкого лидера

Глава государства поздравил турецкого лидера26.02.2024 17:23
ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе переговоров глава государства поздравил коллегу с 70-летием, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности.
Кроме того, были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.
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