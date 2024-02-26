



Глава государства поздравил турецкого лидера



ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров глава государства поздравил коллегу с 70-летием, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности. Кроме того, были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи