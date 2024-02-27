



В ООН единогласно одобрили инициативу Узбекистана



НОВОСТИ В МИРЕ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля в штаб-квартире ООН в городе Нью-Йорке в ходе проведенного голосования была единогласно одобрена резолюция Генеральной Ассамблеей Организации об объявлении 2027 года "Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма”.



Соавторами инициированной Республикой Узбекистан резолюции выступили более 80 стран-членов ООН.



В частности, в консультациях по согласованию текста документа активное участие приняли эксперты таких ведущих государств, как Россия, КНР, США, Турция, Германия, Великобритания, делегация ЕС, Япония, Республика Корея, Египет, Бразилия, Аргентина. Представители государств-членов ООН отметили своевременность и актуальность представления данной резолюции.



Главная цель документа полностью основывается на выдвинутом Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым на Самаркандской сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в октябре 2023 года тезисе об устойчивости и гибкости сферы туризма к новым проблемам и вызовам современности.



В резолюции закреплены принципы о важной роли туризма в сохранении богатого культурного наследия различных цивилизаций, укреплении мира и толерантности, уважении ценностей народов.



Особое внимание уделено развитию «зеленого» туризма для сохранения экологии, биоразнообразия и сокращения загрязнения атмосферы.



Документ постановляет объявить 2027 год "Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма" и призывает ЮНВТО совместно с правительствами, структурами системы ООН, региональными организациями принимать комплексные меры по его успешному проведению.



В резолюции подчеркивается важность развития устойчивого туризма, включая экотуризма, который может способствовать достижению ЦУР, экономическому росту, обеспечению полной занятости, а также развитию сельских районов и улучшению условий жизни сельского населения.



Резолюция рекомендует всем заинтересованным сторонам активно продвигать устойчивый и жизнестойкий туризм в качестве важного инструмента искоренения бедности, поощрения участия женщин, молодежи, пожилых людей и инвалидов, расширения экономических возможностей и создания достойных рабочих мест и источников дохода.



Документ постановляет, чтобы ЮНВТО информировала Генеральную Ассамблею ООН на ее 83-й сессии (2028 год) об осуществлении данной резолюции, уделив особое внимание оценке проведения Международного года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи