Погода в Узбекистане на 29 февраля

Погода в Узбекистане на 29 февраля28.02.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
28-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1°мороза-1° тепла, днем 6-8° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 4-9° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9°тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7°тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами снег, туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
УЗИНФОРМ