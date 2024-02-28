



Погода в Узбекистане на 29 февраля



ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 28-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1°мороза-1° тепла, днем 6-8° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 4-9° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9°тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 4-9° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7°тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи