Глава МИД Узбекистана отправился в Малайзию

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Малайзию.

Целью поездки является проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Малайзии по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента.

В частности, вчера состоялись встречи делегации с главой МИД Малайзии Мохамадом Хаджи Хасаном и генеральным директором "YTL Corporation BHD" Марком Йео.

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