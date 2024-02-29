Делегация Узбекистана провел в Куала-Лумпуре ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 февраля. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля пребывающая с визитом в Малайзии делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым провела в Куала-Лумпуре ряд встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, спикером палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом, президентом и исполнительным директором компании "Petronas" Тенгку Мухаммадом Тауфиком и руководителями других ведущих малайзийских компаний, а также делегация приняла участие в узбекско-малайзийском бизнес-форуме, на котором были обсуждены практические аспекты развития сотрудничества двух стран.

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