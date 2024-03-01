Погода в Узбекистане на 2 марта

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
|
|
|
|
|19.4% (13)
| -
|Положительно
|
|4.5% (3)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|22.4% (15)
| -
|Нейтрально
|
|23.9% (16)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|16.4% (11)
| -
|Отрицательно
|
|13.4% (9)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 2 марта01.03.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 марта, погода по прогнозам синоптиков:
1-7 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 1-3° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, по Хорезмской области 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза-2° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|
Переменная облачность, местами снег, туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.
УЗИНФОРМ