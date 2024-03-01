



Погода в Узбекистане на 2 марта



ТАШКЕНТ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 марта, погода по прогнозам синоптиков: 1-7 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 1-3° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, по Хорезмской области 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза-2° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи