Глава государства дал старт строительству нового объекта сферы энергетики

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 февраля в рамках рабочего визита в Хорезмскую область Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт в Тупраккалинском районе.

Станция будет возводиться в сотрудничестве с французской компанией "Voltalia" в рамках реализации государственной программы по развитию сферы возобновляемой энергетики, целью которой является доведение доли "зеленой энергии" в электрогенерации Узбекистана до 15 процентов в этом году, а к 2030 году покрытие 40 процентов потребности в энергии страны за счет возобновляемых источников.

Это будет первый такой крупный проект в Хорезме. В результате будет вырабатываться 254 миллиона киловатт-часов "зеленой энергии" в год, что покроет 11 процентов годового потребления электроэнергии в регионе. Планируется подключить станцию к сети к концу года.

Реализация проекта позволит увеличить объем генерации электричества в Хорезме на 30 процентов – до 424 мегаватт. В частности, это полностью удовлетворит годовую потребность Тупраккалинского района в 135 миллионов киловатт-часов.

В рамках встречи с генеральным директором компании «Voltalia» Себастьеном Клэром глава государства обсудил планы по реализации новых совместных проектов в сфере альтернативной энергетики, в числе которых организация производства аккумуляторов в Хорезмской области и строительство гибридной электростанции в Бухарской области.

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