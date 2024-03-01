



В Хорезмской области введен новый мост через Амударью



РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 февраля пребывающий с рабочим визитом в Хорезмской области Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию открытия нового моста в Амударьинском районе Республики Каракалпакстан. Старт строительству нового моста был дан в декабре 2020 года. Он обеспечит ближайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом. Длина моста составляет 423 метра. Вместе с ним была возведена железная дорога длиной 85 километров, соединяющая станции Шават и Караузяк, а также 3 вокзала. Мост способен пропускать 12 тысяч автомобилей и до 24 пар поездов в обе стороны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи