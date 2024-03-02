



Глава МИД Узбекистана отбыл в Турцию



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 1 марта министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов после завершения визита в Малайзию отправился в Турецкую Республику. Целью поездки, предпринятой по приглашению главы МИД Турции Хакана Фидана, является участие 3-м Анталийском дипломатическом форуме, в ходе которого будет обсуждена роль дипломатии в обеспечении устойчивого развития и процветания, и проведение ряда встреч с зарубежными коллегами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи