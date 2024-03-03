Глава МИД Узбекистана провел в Анталье ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 1-2 марта пребывающий с рабочим визитом в Турции глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел ряд встреч с зарубежными коллегами на полях Анталийского дипломатического форума.

В частности, состоялись переговоры с главами МИД Кувейта Абдуллой Али Аль-Яхья, Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Казахстана Муратом Нуртлеу, Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, Малайзии Замбри Абд Кадиром, Венгрии Петером Сийярто, а также генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом, Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хусравом Нозири и президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

Кроме того, 2 марта наряду с главами МИД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции и Генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым глава МИД Узбекистана принял участие в панельной сессии Анталийского дипломатического форума "Институционализация в тюркском мире: ОТГ в XXI веке".

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