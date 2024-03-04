Глава МИД завершил визит в Турцию

Глава МИД завершил визит в Турцию04.03.2024 08:18
НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов завершил рабочий визит в Турцию, предпринятый по приглашению главы МИД Турции Хакана Фидана с целью участия в работе 3-го Анталийского дипломатического форума.
В этот день были подведены итоги работы форума, а также состоялись встречи главы МИД Узбекистана с коллегами из России Сергеем Лавровым, Словакии Юрайем Бланаром и Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых были рассмотрены ключевые аспекты двусторонней повестки дня.
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