



Глава МИД завершил визит в Турцию



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов завершил рабочий визит в Турцию, предпринятый по приглашению главы МИД Турции Хакана Фидана с целью участия в работе 3-го Анталийского дипломатического форума. В этот день были подведены итоги работы форума, а также состоялись встречи главы МИД Узбекистана с коллегами из России Сергеем Лавровым, Словакии Юрайем Бланаром и Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых были рассмотрены ключевые аспекты двусторонней повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи