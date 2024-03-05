В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества с арабскими странами

ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта в Ташкенте под председательством министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова был проведен "круглый стол" Арабской координационной группы, который был организован с целью обсуждения хода реализации текущих совместных проектов и определения новых перспективных инициатив в приоритетных отраслях экономики.

В диалоге приняли участие главы ведущих финансовых учреждений арабских стран, такие как Исламская торгово-финансовая корпорация, Исламский Банк развития, Саудовский фонд развития и другие.

В частности, были рассмотрены проекты, осуществленные многопартнерским трастовым фондом по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. Представители делегации арабских стран были приглашены к участию в процессе реализации социально-важных инициатив и проектов в регионе.

По итогам дискуссий и презентаций стороны подписали Итоговый протокол заседания "круглого стола", в котором были перечислены 20 перспективных проектов в сферах авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта, логистики, развития туристической инфраструктуры, водоснабжения, здравоохранения и образования и финансирования проектов малого и среднего бизнеса.

По информации ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, на сегодняшний день совместно с членами Арабской координационной группы в Узбекистане реализовано более 40 проектов, 21 находится в стадии реализации и 8 — в стадии разработки.

УЗИНФОРМ