В Узбекистане наградят женщин и девушек

ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О награждении Государственной премией имени Зульфии", в соответствии с которым в честь приближающегося празднования Международного женского дня, 8 марта, будут награждены девушки и женщины, "которые своим талантом, значимыми идеями и инициативами, образцовой деятельностью и достижениями являют пример для молодежи, активно участвуют в процессе преобразований социально-экономической жизни, проявляют свою силу и энергию, современные знания и навыки, духовно-интеллектуальный потенциал на пути процветания Родины".

Государственная премия имени Зульфии вручается за отличное поведение, уникальный талант, сметливость, инициативность, успехи в учебе, а также особые достижения в области образования, науки, литературы, искусства, культуры, спорта и общественной деятельности.

Лауреатам вручают дипломы и нагрудные знаки, а также денежные вознаграждения в размере 50-кратной базовой расчетной величины.

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