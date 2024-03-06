



Погода в Узбекистане на 7 марта



ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 марта, погода по прогнозам синоптиков: 6-7 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 14-19° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 2-7°тепла, днем 13-18° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег),туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи