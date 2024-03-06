Ташкент посетила делегация ОЭСР

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта глава ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с руководителем департамента по вопросам инвестиций Стефеном Томсеном.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ОЭСР в сфере совершенствования национального законодательства в области инвестиций и инвестиционной политики.

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