



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Беларуси



ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила делегация Республики Беларусь во главе с мнистром промышленности Александром Рогожником. 5 марта делегация посетила ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где в ходе переговоров с министром Лазизом Кудратовым были обсуждены ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита главы Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент в минувшем месяце, а также рассмотрены преспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, здравоохранения, образования, поставок лесоматериалов, продукции сельского хозяйства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи