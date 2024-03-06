Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Беларуси

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Беларуси06.03.2024 09:14
ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила делегация Республики Беларусь во главе с мнистром промышленности Александром Рогожником.
5 марта делегация посетила ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где в ходе переговоров с министром Лазизом Кудратовым были обсуждены ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита главы Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент в минувшем месяце, а также рассмотрены преспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, здравоохранения, образования, поставок лесоматериалов, продукции сельского хозяйства.
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