



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ИБР



ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта глава ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с руководителем Регионального офиса Исламского банка развития Ибрагимом Шукри. Переговоры были организованы с целью обсуждения хода реализации совместных проектов. Было озвучено, что в настоящее время в Узбекистане совместно с Исламским банком развития реализуется 8 проектов общей стоимостью $1,2 млрд, кроме того разрабатывается 4 перспективных проекта общей стоимостью $434 млн. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи