Глава МИД Узбекистана отправился в Японию

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта представительная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась с рабочим визитом в Японию.

Целью визита является проведение ряда двусторонних встреч и переговоров с представителями правительственных и деловых кругов Японии, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

В частности, 6 марта состоялись встречи узбекской делегации с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем Лиги дружбы с Узбекистаном в японском парламенте Таро Асо и министром земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Сайто Тецуо.

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