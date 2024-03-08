



Погода в Узбекистане на 9 марта



ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 марта, погода по прогнозам синоптиков: 8-14 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с, возможны порывы до 22-24 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с, возможны порывы до 22-24 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с, возможны порывы до 22-24 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи