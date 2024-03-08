Погода в Узбекистане на 9 марта

Погода в Узбекистане на 9 марта08.03.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 марта, погода по прогнозам синоптиков:
8-14 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 13-15° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с, возможны порывы до 22-24 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с, возможны порывы до 22-24 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с, возможны порывы до 22-24 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
УЗИНФОРМ