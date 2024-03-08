Глава государства поздравил женщин и девушек

ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к женщинам и девушкам страны с поздравлениями по случаю Международного женского дня, 8 марта.

В обращении говорится:

"Дорогие наши матери, милые сестры и дочери!

Для меня большая честь встретиться с вами сегодня на этом торжестве и искренне, от всего сердца поздравить вас и в вашем лице всех женщин страны с Международным женским днем.

Позвольте выразить всем вам свою искреннюю любовь и глубокое уважение.

С прекрасным праздником весны!

Уважаемые соотечественники!

В этот праздничный день все мы преклоняемся перед величием матери, высокочтимой женщины, подарившей нам жизнь, окружившей любовью и воспитавшей нас. Ведь уважение чести и достоинства человека начинается прежде всего с уважения к нашим дорогим женщинам.

Мудрые слова нашего великого предка Мир Алишера Навои о том, что, мечтая о райских садах, прежде нужно получить благословение матери, мы воспринимаем как благородный завет.

Невозможно представить смысла нашей жизни, всего нашего существования без вас, дорогие женщины. Вы всегда были и останетесь для нас воплощением красоты и нежности, любви и верности, скромности, терпения и благодарения. Своими благородными качествами вы придаете нам силу, энергию и уверенность в жизни и в будущем, что достойно большого восхищения.

Уважаемые сестры!

Создание в стране всех условий для свободной, благоустроенной и процветающей жизни нашего трудолюбивого и благородного народа, в первую очередь женщин, определено самой приоритетной задачей государства и общества. Согласно Стратегии «Узбекистан – 2030» осуществляются масштабные меры по повышению политической, общественной, экономической активности женщин, охране материнства и детства, утверждению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин.

С этой целью прежде всего совершенствуется национальное законодательство, для женщин открываются еще более широкие возможности. В подтверждение приведу лишь один пример: в нашем Избирательном кодексе закреплено, что число женщин должно составлять не менее 40 процентов кандидатов в депутаты, или не менее 2 из каждых 5 кандидатов.

Я рад видеть сегодня в этом великолепном зале наших уважаемых женщин – депутатов и сенаторов. Безусловно, они вносят большой вклад в укрепление законодательства страны, обеспечение справедливости и действенности принимаемых законов. За это мы выражаем нашим женщинам – народным избранникам – искреннюю признательность.

Следует отметить, что в настоящее время доля женщин в государственном управлении достигла 35 процентов, тогда как в 2017 году их было 27 процентов. Особенно всех нас радует, что сегодня сотни наших женщин проявляют активность и инициативность в своей деятельности во всех сферах жизни.

В этой связи нужно подчеркнуть эффективную работу Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи.

Достигнуты значительные результаты в расширении экономических возможностей женщин, развитии женского предпринимательства.

За последние 5 лет в Узбекистане число женщин-предпринимателей увеличилось вдвое, наладили свой бизнес свыше 205 тысяч женщин. Только в 2023 году на реализацию свыше 279 тысяч бизнес-проектов было выделено более 13 триллионов сумов кредитов, почти 57 тысячам женщин предоставлено около 300 миллиардов сумов субсидий. Кроме того, около 200 тысяч женщин обучились профессиям и предпринимательству. Самое важное – свыше 400 тысяч женщин и девушек были обеспечены работой.

За счет выделенных женщинам 6 триллионов сумов ипотечных кредитов более 25 тысяч семей обрели жилье. Для улучшения жилищных условий и оплаты первоначального взноса за кредит 6 200 женщинам было выделено 200 миллиардов сумов субсидий.

Наряду с этим на новый уровень выходит работа по изучению и решению проблем женщин на местах. Только в прошлом году за счет выделения 1 триллиона 234 миллиардов сумов на основе системы «Женской тетради» удалось решить проблемы около 994 тысяч женщин.

Особенно важно, что в выполнении этих задач все более усиливается роль Комитета семьи и женщин, Федерации профсоюзов и женских активистов в махаллях. Заслуживает особого внимания, что в результате изучения ими положения женщин в разрезе домохозяйств была оказана адресная помощь более 690 тысячам семей, нуждающихся в социальной защите, удалось оздоровить атмосферу в 116 тысячах неблагополучных семей.

Дорогие друзья!

В нашей стране большое внимание уделяется девочкам, будущим матерям, которым предстоит воспитывать подрастающее поколение, получению ими высшего образования, овладению современными профессиями, технологиями, иностранными языками.

В настоящее время более половины из около 1 миллиона 300 тысяч студентов, обучающихся в вузах, обратите внимание – более половины, или свыше 653 тысяч, составляют девушки. Среди молодежи, обучающейся в магистратуре, доля девушек еще выше – около 14 тысяч. Это почти 60 процентов от общего числа магистрантов.

В нынешнем учебном году 1 914 девушек из нуждающихся семей приняты на учебу в вузы по дополнительным государственным грантам. Более 181 500 девушек получили льготные образовательные кредиты. За счет местных бюджетов была покрыта сумма контракта более 2 тысяч студентов из числа членов семей, нуждающихся в социальной защите, студентов-сирот или лишенных родительской опеки на 14 миллиардов 500 миллионов сумов. В последние годы контракты девушек, обучающихся в магистратуре государственных высших образовательных учреждений, оплачиваются из бюджета.

Самое важное, у девушек возрастает интерес к современным знаниям и профессиям. Так, 47 процентов, или почти половину молодежи, обучившейся в рамках проекта «Один миллион программистов», составили девушки.

В последнее время в стране реформируются сферы науки и образования в соответствии с мировыми стандартами, в частности, высшее образование, в связи с чем женщины достигают в этих областях больших результатов. Только за последние семь лет 5 247 женщинам были присвоены ученые звания докторов наук (DSc) и докторов философии (PhD) в разных направлениях. Отрадно, что только в 2023 году 147 женщин получили ученую степень доктора наук, 1 238 – доктора философии.

В настоящее время в области науки трудятся около 5 тысяч женщин-ученых. В вузах преподают и ведут научные изыскания более 14 тысяч женщин.

О чем говорят эти цифры?

Прежде всего о высоком интеллектуальном потенциале наших девушек, женщин, которые способны достичь самых больших высот, если мы создадим для них соответствующие условия и возможности.

Несомненно, в центре постоянного внимания государства находится достойная оценка и уважение труда наших женщин, которые наряду с семейными заботами, воспитанием детей самоотверженно трудятся в разных сферах и отраслях.

В годы независимости 17 наших уважаемых женщин были удостоены высшего звания «Герой Узбекистана», и следует особо отметить, что 7 из них являются представителями науки, образования и искусства. 11 женщин удостоены высшей степени в области науки – звания академика, тысячи женщин награждены почетными званиями, орденами и медалями государства, что является проявлением высокого уважения к ним нашего народа и страны.

Дорогие соотечественники!

Как вы знаете, сегодня в мире сохраняется нестабильная и сложная обстановка, усугубляется экономический кризис. Естественно, все это негативно влияет и на нашу страну.

В таких условиях нелегко изыскивать бюджетные средства для социальных сфер. Однако, несмотря на трудности, мы находим дополнительные возможности, создаем условия для развития социальных сфер, реализации потенциала женщин и девушек и обязательно продолжим эту работу. Ведь обучение женщин, в том числе девочек, получение ими высшего образования, обретение профессии послужит во имя счастья семьи, развития детей, процветания всего общества в целом.

Уважаемые участники торжества!

В обеспечении защиты чести и достоинства человека как высшей ценности ключевым вопросом является охрана здоровья женщин, материнства и детства, укрепления генофонда нации. В 2023 году медицинское обследование прошли более 6 миллионов 500 тысяч женщин, получив необходимую медицинскую консультацию и практическую помощь.

В продолжение всей этой благородной работы Государственной программой Года поддержки молодежи и бизнеса отдельно определены задачи по укреплению здоровья женщин, обеспечению их занятости, развитию женского предпринимательства, усилению социальной защиты.

В целях выведения развития предпринимательства среди женщин на новый уровень, содействия их занятости создается специальная Комиссия во главе с Председателем Сената Т.Нарбаевой. Эта комиссия до 8 марта следующего года будет работать в режиме “чрезвычайной ситуации” в каждом регионе, где на основе совершенно новой системы и подходов организует деятельность по обучению женщин профессиям, обеспечению занятости и их привлечению к предпринимательству.

В Комиссии заместитель председателя Народного банка Г.Рашидова будет отвечать за финансовую поддержку бизнес-идей женщин. Кроме того, в Торгово-промышленной палате, Банке развития бизнеса и Микрокредитбанке начнут работу отдельные заместители председателя по содействию женскому предпринимательству. Эти руководители будут оказывать всестороннее содействие в выявлении в каждой области, каждом районе и каждой махалле женщин, имеющих новые бизнес-идеи, реализации их инициатив, качественной разработке и осуществлении проектов.

Хокимы областей, районов и городов, заместители хокимов по работе с женщинами, женские активисты наряду с Комиссией определены ответственными за обеспечение занятости около 580 тысяч женщин в 9 442 махаллях.

По меньшей мере 40 процентов кредитов, выделяемых для семейного предпринимательства, будет направляться на поддержку проектов, предложенных женщинами в махаллях. С этой целью в каждом регионе для них будут созданы ремесленнические, предпринимательские центры и кластеры, где 205 тысяч наших женщин обучатся востребованным на рынке труда специальностям и основам предпринимательства.

Также 8 тысячам женщин и девушек, включенным в «Молодежную тетрадь», выделяются субсидии для начала собственного бизнеса и приобретения инвентаря, 10 тысячам – льготные кредиты. Для 50 тысяч молодых женщин будет запущен проект «Бизнес-марафон» с участием квалифицированных специалистов. В рамках проекта сотням талантливых девушек будет оказана практическая помощь в налаживании бизнеса.

В целом в течение одного месяца будет принята отдельная программа по широкому привлечению женщин к предпринимательству, выделено 15 триллионов сумов для реализации проектов, в частности, 6 триллионов сумов для проектов семейного предпринимательства. Кроме того, нашими посольствами в Саудовской Аравии, Катаре, Японии, Южной Корее и Германии планируется привлечь в развитие женского предпринимательства гранты в размере 100 миллионов долларов.

Ряд важных мер будет реализован и в сфере здравоохранения. В частности, 2 тысячи женщин, нуждающихся в сложных хирургических операциях, пройдут лечение за счет средств Государственного бюджета и международных финансовых институтов.

Вместе с тем 1 миллион беременных женщин и 1 миллион 500 тысяч кормящих матерей будут бесплатно обеспечены препаратами йода, около 6 миллионов женщин репродуктивного возраста – препаратами железа и фолиевой кислотой.

Будет выделено жилье 4 тысячам женщин, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 3 тысячам женщин этой категории будут бесплатно проведены сложные медицинские операции.

В стране будет создана платформа «Академия девушек», где 100 тысяч женщин будут обучены основам финансовых, правовых, психологических, репродуктивных знаний.

Список таких дел можно продолжить.

Дорогие участники торжества!

Как известно, недавно были образованы Ассоциация махаллей Узбекистана и ее территориальные подразделения. Это открыло новые возможности для решения проблем населения, в первую очередь женщин.

Особенно больших результатов мы ждем от женских активистов в составе «махаллинской семерки». Их первостепенными задачами является улучшение жизни наших женщин, решение их проблем, при необходимости они должны стать самыми близкими подругами, поддерживающими их в семейных вопросах.

Вы, несомненно, хорошо понимаете, что цель внедрения такой системы, не имеющей аналогов в мире, – эффективная защита прав и интересов женщин, начиная с нижнего звена. Это можно назвать новым практическим шагом на пути построения гражданского общества в Узбекистане.

Дорогие соотечественники!

Любить Родину, преданно служить ей, воспитывать достойных граждан своей страны – это самая великая и почетная миссия в мире. Наши заботливые, мудрые и неутомимые женщины всегда демонстрируют особую самоотверженность в исполнении этой миссии.

Как известно, ежегодно численность нашего населения увеличивается почти на 900 тысяч человек. В текущем учебном году в первый класс пошли 733 тысячи детей. В этом молодом поколении, которое уже завтра мощной волной вольется в нашу жизнь, мы видим созидателей Нового Узбекистана.

Поэтому воспитание наших сыновей и дочерей физически крепкими и духовно зрелыми личностями, формирование у них национальной гордости, любви к Родине, уважения общечеловеческих ценностей должно стать нашей основной целью.

В нынешнее тревожное, неспокойное время чрезвычайно актуальной задачей является защита нашей молодежи от усиливающихся во всем мире угроз, таких как радикализм, экстремизм, терроризм, торговля людьми, наркомания, легкомысленное отношение к жизни, потребительские, иждивенческие настроения.

Пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем женщинам страны.

Дорогие сестры, призываю вас усилить внимание к воспитанию ребенка в семье, чаще бывать в детсадах, школах и вузах.

Больше общаться с учителями и наставниками, интересоваться учебой, посещаемостью, поведением детей и внуков.

Действовать всем вместе, сплоченно для воспитания наших детей образованными, интеллектуально развитыми, волевыми личностями, преданными своей стране и народу, способными отличить добро от зла.

Отныне духовно-воспитательную работу мы должны вести совершенно по-новому. Руководствуясь принципом «Гуманизм – наша цель, просвещение – наша сила», эту важную работу мы должны начать прежде всего с семьи, махалли.

Как говорится в священном хадисе, «нет лучше наследия, чем прекрасное воспитание».

Именно в таких вопросах ярко проявляется ответственность наших дорогих женщин, благословляющих нас матерей.

Представьте себе, как изменится наше общество, наша жизнь, если наши любимые дети получат достойное образование и воспитание.

В воплощении этой задачи, имеющей решающее значение, мы опираемся прежде всего на вас, дорогие женщины.

Уважаемые друзья!

Национальный опыт нашей страны по поддержке женщин получает широкое признание в международном масштабе. В объявленном на днях индексе Всемирного банка Узбекистан вошел в пятерку стран, добившихся наибольших успехов в реализации реформ в сфере гендерного равенства.

В ежегодном докладе «Женщины, бизнес и закон» по 10 показателям оценивается положение дел в 190 государствах мира. В новом индексе успешными признаны осуществленные в нашей стране реформы в сфере трудовых отношений и борьбы с насилием в семье. Было отмечено, что в этом направлении Узбекистан достиг хорошего результата.

Неслучайно именно этим аспектам уделили особое внимание независимые аналитики и эксперты на состоявшихся в прошлом году в Ташкенте и Самарканде авторитетных международных женских форумах.

Все это, конечно, является нашим общим большим успехом, и мы должны вывести эту работу на новый уровень.

В нынешнем году наша страна примет еще одно крупное мероприятие – Азиатский форум женщин. Он будет организован совместно со структурой «Организация Объединенных Наций – Женщины».

Убежден, что данный форум станет эффективной диалоговой площадкой по обсуждению гендерной политики, дальнейшего участия женщин в государственном, общественном управлении и экономике.

Пользуясь случаем, искренне приветствую присутствующих на сегодняшнем торжестве уважаемых послов зарубежных государств и представительниц международных организаций. От всего сердца желаю мира, благополучия и процветания их странам и народам.

Уважаемые друзья!

Как вы знаете, ежегодно в канун праздника 8 Марта мы поздравляем талантливых девушек, удостоенных Государственной премии имени Зульфии – великой узбекской поэтессы – за достижение первых успехов в разных сферах.

Думаю, наше сегодняшнее праздничное мероприятие станет незабываемым для наших девушек, их родителей и наставников.

Искренне поздравляю вас, мои дорогие дочери, от себя лично и от имени нашего народа с такой высокой наградой. Уверен, что в будущем своими большими успехами вы обязательно оправдаете такое высокое доверие и признание Родины.

Вместе с тем накануне сегодняшнего праздника орденами и медалями нашего государства награждена большая группа уважаемых женщин, добившихся важных результатов в труде и общественной деятельности, вносящих достойный вклад в воспитание молодого поколения.

Все мы от всего сердца поздравляем их и желаем новых успехов в дальнейшей деятельности.

Дорогие женщины!

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником весны и красоты.

Желаю всем вам здоровья и счастья, мира и благополучия вашим семьям.

Пусть каждая из вас будет всегда окружена любовью и уважением своей семьи, детей и внуков, страны и народа!

Спасибо за внимание."

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