



Погода в Узбекистане на 10 марта



ТАШКЕНТ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 марта, погода по прогнозам синоптиков: 9-14 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° тепла -2° тепла, днем 10-15° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи