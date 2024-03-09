Глава МИД Узбекистана провел в Токио ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 7-8 марта пребывающий с визитом в Японии во главе представительной делегации министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел в Токио ряд встреч с представителями официальных и деловых кругов Японии.

В частности, состоялись встречи с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Морияма Масахито, министром юстиции Коидзуми Рюдзи, министром экономики, торговли и промышленности Кеном Сайто, председателем совета директоров Японского банка международного сотрудничества Маэда Тадаши, председателем Японской внешнеторговой организации Ишигуро Норихико, председателем Комитета по сотрудничеству со странами СНГ Японской федерации бизнеса, председателем Японского совета по внешней торговле, председателем правления корпорации «Marubeni» Кокубу Фумия, президентом и генеральным директором «Sojitz Corporation» Масаёши Фудзимото, председателем правления «Shimizu Corporation» Йоичи Миямото, а также представителями ведущих японских компаний.

Также узбекская делегация была принята премьер-министром Японии Фумио Кисидой и провела встречу с министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой, по итогам которой была подписана Программа развития сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Японии на 2024-2025 годы.

Кроме того, в рамках визита делегации Узбекистана в Токио был проведен узбекско-японский бизнес-форум. В ходе мероприятия подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

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