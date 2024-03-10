



Глава МИД Узбекистана отбыл в Катар



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 8 марта, после завершения визита в Японию руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана отправился с визитом в Государство Катар. В рамках пребывания в Дохе глава МИД провел встречу с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани. В ходе переговоров стороны рассмотрели ход достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, прежде всего, в сфере экономики и торговли. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи