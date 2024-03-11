Глава государства отдал распоряжение о праздновании месяца Рамазан

ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 7 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне".

В документе говорится:

"В последние годы в нашей стране осуществляются масштабные реформы, направленные на возрождение национальной идентичности, утверждение достоинства человека как высшей ценности, обеспечение прав и интересов граждан. В частности, особое внимание уделяется продолжению добрых, пронизанных духом гуманизма традиций нашей священной религии. Глубокое изучение древней истории Родины, исследование жизненного пути и уникального научного наследия великих ученых и богословов осуществляется вместе с работой по воспитанию гармонично развитого молодого поколения.

Следует отметить большое значение в этом процессе священного месяца Рамазан, воплощающего в себе стремление к просвещению, духовному очищению, такие качества, как милосердие, доброта и великодушие. Мусульмане Узбекистана встречают этот священный месяц с большими надеждами и радостью, совершают благородные дела по укреплению в семьях и махаллях атмосферы мира, любви и дружбы, оказанию помощи и поддержки нуждающимся.

В целях достойной встречи и проведения на высоком уровне священного месяца Рамазан, бережного сохранения наших духовно-просветительских и культурных ценностей:

1. Принять к сведению информацию Управления мусульман Узбекистана о совпадении начала священного месяца Рамазан в 2024 году с 11 марта.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Комитетом по делам религий, Агентством социальной защиты, Ассоциацией махаллей Узбекистана и другими организациями-партнерами реализовать меры по проведению месяца Рамазан в регионах в соответствии с национальными традициями и ценностями, на достойном уровне.

Уделить особое внимание усилению мер, направленных на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укрепление в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, благоустройство священных мест поклонения и паломничества, кладбищ.

3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с проведением месяца Рамазан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбекистан Камилова М.М.".

УЗИНФОРМ