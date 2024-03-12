



Погода в Узбекистане на 13 марта



ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 марта, погода по прогнозам синоптиков: 12-14 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°мороза, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 5-10° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 0-5тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-18 м/с, в отдельных районах до 20-23 м/с. Температура ночью 3-8°тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи