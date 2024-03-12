Проведен разговор глав Узбекистана и ОАЭ

ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.

В ходе беседы главы двух государств обменялись поздравлениями в связи с началом священного для всего мусульманского мира месяца Рамазан, а также глава Узбекистана поздравил коллегу с 62-летием.

Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям.

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