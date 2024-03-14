



Новый посол Австрии приступает к работе в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии Матиас Радостич, прибывший в страну для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана. В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот главе МИД Бахтиеру Саидову, а также стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. Матиас Радостич сменил в должности Алоиса Краута, который работал послом Австрии в Узбекистане (с резиденцией в Вене) с 2018 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи