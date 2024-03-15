В Ташкент прибыл новый посол Ганы

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Ганы Эриком Овусой Боатенгом, прибывшим в страну для вступления в должность.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

С июня 2019 года послом Ганы в Узбекистане (с резиденцией в Тегеране, Иран) являлся Саюти Яхаем Идди.

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