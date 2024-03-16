



Ташкент посетила делегация правительства Казахстана



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну правительственной делегацией Республики Казахстан во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым. В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, транспорта и логистики, инфраструктуры, энергетики и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи