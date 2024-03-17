Рассмотрен ход развития футбола и тяжелой атлетики в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочую встречу с руководителями сферы спорта страны.

В ходе представленной презентации глава государства ознакомился с мерами, предпринимаемыми по развитию тяжелой атлетики и футбола в Узбекистане.

В частности, сообщалось, что в Чирчике при Министерстве спорта будет организован Центр тяжелой атлетики для профессиональной подготовки тяжелоатлетов, а также при поддержке Совета Федерации профсоюзов будет организован спортивный клуб по тяжелой атлетике. В Республике Каракалпакстан, а также в Наманганской, Ташкентской и Самаркандской областях будут открыты региональные школы. Кроме того, разработан план проведения внутренних и региональных соревнований по тяжелой атлетике.

Региональным отделениям Ассоциации футбола Узбекистана и спортивным школам в регионах поручено развитие и расширение футбольной инфраструктуры в махаллях.

Кроме того, начиная с текущего года на основе опыта Ассоциации школьного футбола Англии будет внедрена система выборов футбольного лидера школы среди учащихся 8-11-классов. Также будет организована двухуровневая "Лига махаллей " среди подростков 12-15 лет и трехэтапный Кубок Службы государственной безопасности среди возрастной категории 16-30 лет.

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