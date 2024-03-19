Погода в Узбекистане на 20 марта

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 20 марта19.03.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 марта, погода по прогнозам синоптиков:
19-20 марта по горным районам республики лавиноопасно.
20-22 марта по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, к вечеру дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 19-21° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 17-22°тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 9-14° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, к вечеру дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 9-14° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°тепла, днем 23-28° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами осадки, местами сильные. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ