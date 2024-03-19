



Погода в Узбекистане на 20 марта



ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 марта, погода по прогнозам синоптиков: 19-20 марта по горным районам республики лавиноопасно. 20-22 марта по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 19-21° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 10-15° тепла, днем 17-22°тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 9-14° тепла, днем 17-22° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 9-14° тепла, днем 17-22° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°тепла, днем 23-28° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки, местами сильные. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи