Глава МИД Узбекистана отправился во Вьетнам

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках пребывания в стране делегация была принята премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином, министром иностранных дел Буй Тхань Шоном, президентом Союза дружественных организаций Вьетнама Фан Ан Соном, руководством компаний «Mareven Food Holdings Ltd.», «Uniben», «VietJetAir» и «Vinacomin».

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма и других.

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