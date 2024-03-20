Посол Узбекистана посетил посольство Туркменистана в Москве

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов посетил посольство Туркменистана в Москве.

Целью визита явилось участие в брифинге, который был посвящен итогам социального-экономического развития Туркменистана за 2023 год, международным подходам страны в контексте выступления Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым на Анатолийском дипломатическом форуме и предстоящим мероприятиям в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.

В частности, участники брифинга были ознакомлены с важными событиями международной деятельности Туркменистана, информацией о зарубежных визитах главы государства и Национального лидера туркменского народа, встречах с лидерами иностранных государств, проведенных мероприятиях по линии культурной и парламентской дипломатии.

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